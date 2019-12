Weitere Beobachtungen von Forschern aus Großbritannien, Chile und Deutschland ergaben, dass der Weiße Zwerg mit 28.000 Grad Celsius (fünf Mal so viel wie auf der Sonne) extrem heiß sein muss - der Planet jedoch eisig und etwa doppelt so groß wie der Stern. WDJ0914+1914 umrundet er in nur zehn Tagen in einem Abstand von zehn Millionen Kilometern. Wegen dieser Nähe blasen die hochenergetischen Photonen des Sterns langsam die Planeten-Atmosphäre davon, die zum Teil in scheibenform zum Weißen Zwerg strömt. Nur durch diese Scheibe ist der Planet überhaupt sichtbar.

Die Position von WDJ0914+1914 im Sternbild Krebs. Bildrechte: ESO, IAU and Sky & Telescope