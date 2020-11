Unter Kryptospezies versteht man in der Biologie Arten, die morphologisch, also in ihrem Aussehen, Organismusaufbau und Organlage nicht voneinander unterscheidbar sind. Merkmal dafür: Wenn sich Exemplare nicht mit bisher für Artgenossen gehaltenen Individuen paaren können. Oder wenn ihre Fortpflanzung in einer Sackgasse endet - die Nachkommen nicht fortpflanzungsfähig sind.