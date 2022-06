Vermessung der Milchstraße Gaia-Daten zeigen merkwürdige Sternenbeben in unserer Galaxie

Hauptinhalt

Es ist der bisher umfangreichste Daten-Katalog über die Sterne in unserer Galaxie, den die Europäische Weltraumagentur Esa veröffentlicht hat. Der Satellit Gaia hat die Informationen über insgesamt rund 1,8 Milliarden Sterne in der Milchstraße gesammelt. Das bietet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen noch nie dagewesenen Einblick in die Eigenschaften von Sternen und die Struktur und Entwicklung der Milchstraße. Und sie offenbaren seltsame Geschehnisse wie etwa Sternenbeben.