Die DNA der Sterne entlarvt "Zugezogene"

Die neuen Gaia-Daten liefern den Astronominnen und Astronomen auch neue Informationen über die chemische Zusammensetzung der Sterne, Temperaturen, Farben, Massen, das Alter und die Geschwindigkeit, mit der sie sich auf uns zu oder von uns weg bewegen (Radialgeschwindigkeit). Viele dieser Informationen gehen auf erstmals veröffentlichte Spektroskopie-Daten zurück. Die geben Forschenden teils nie dagewesene Einblicke. Bei der Spektroskopie wird das Sternenlicht in seine einzelnen Farben aufgeteilt und analysiert.

Unser Stern ist nur ein kleines Licht in einer riesigen Galaxie. Bildrechte: ESA/Gaia/DPAC Aus der chemischen Zusammensetzung können Forschende wiederum ablesen, wo Sterne entstanden sind und wie sie sich durch das Universum bewegt haben. Das lässt sich laut Esa unter anderem an den Metallen nachvollziehen. Denn solche schweren Elemente entstehen nur im Inneren von Sternen. Sie werden aber frei, wenn ein Stern stirbt. Und aus diesen frei schwebenden Metallen können wiederum neue Sterne entstehen, deren chemische Zusammensetzung ihre Herkunft preisgibt - ganz so wie eine DNA. So lassen sich sogar Sterne identifizieren, die sozusagen aus anderen Galaxien in unsere Milchstraße umgezogen sind. Und wir wissen jetzt, dass es in unserer Galaxie einige Sterne gibt, die nur aus Elementen bestehen, die direkt beim Urknall entstanden sind. Die befinden sich vor allem am Rand der Milchstraße.

Unsere Galaxie ist ein wunderschöner Schmelztiegel von Sternen. Alejandra Recio-Blanco, Observatoire de la Côte d'Azur

Mit den Gaia-Daten können die Fachleute sehr weit in die Geschichte der Galaxie schauen und mehr darüber lernen, wie sie entstanden ist. Sie fasziniere besonders, fasste Esa-Forscherin Antonella Vallenari die Relevanz der Daten zusammen, dass unsere Galaxie eine lebendige Einheit ist, die geboren wurde, sterben wird und mit den anderen Galaxien in der Umgebung verbunden ist.

Die chemische Zusammensetzung der Milchstraße ist sehr bunt: Je mehr rot, desto Metall-reicher ist ein Stern. Bildrechte: ESA/Gaia/DPAC

Durchmusterung der Milchstraße

Das Weltraumteleskop Gaia beobachtet schon seit 2014 das Weltall und erfasst dabei extrem präzise alle für den Satelliten sichtbaren Himmelskörper. Dabei kreist es nicht wie viele andere Stelliten um die Erde, sondern um die Sonne: Gaia ist am sogenannten Zweiten Lagrange-Punkt L2 positioniert. Der ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt - also etwa viermal so weit wie der Mond. Für Weltraumteleskope ist diese Laufbahn gut geeignet, auch das James-Webb-Weltraumteleskop ist dort unterwegs. Beide Teleskope sehen sich sogar ab und an, erzählte der wissenschaftliche Direktor der Esa, Günther Hasinger, bei der Vorstellung der Ergebnisse. Dabei habe Gaia sogar schon einmal die Position von James-Webb korrigiert, das 40 Meter neben der Stelle gewesen sei, an der es hätte sein sollen.

Die Darstellung zeigt die Bewegung der Sterne auf uns zu (gelb) und von uns weg (blau). Bildrechte: ESA/Gaia/DPAC