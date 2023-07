Starker Kaffee, gestärktes Gehirn: Espresso könnte dazu beitragen, Alzheimer-Symptome zu lindern. Das teilen Forschende im Journal of Agricultural and Food Chemistry mit. Sie konnten in Labortests nachweisen, dass Inhaltsstoffe im Espresso die Ansammlung sogenannter Tau-Proteine hemmen können. Von der Ansammlung dieser Proteine wird angenommen, dass sie im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit stehen.