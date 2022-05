Artenvielfalt Warum das Sonntags-Steak dem Puma sauer aufstößt

Ob Schokocreme mit Palmöl oder das Sonntags-Hühnchen aus Massentierhaltung: Oft landen Lebensmittel mit fragwürdiger Umweltbilanz im Einkaufskorb, obwohl wir eigentlich wissen, dass das nicht gut für die Natur ist. Ganz konkret hat sich das die Umweltorganisation WWF angeschaut und untersucht, welche Spuren wir mit unserer Durchschnittsernährung in Deutschland in anderen Ländern hinterlassen, wenn es um biologische Vielfalt von Pflanzen und Tiere geht. Ein beherzter Griff in eine offene Wunde, wenn man sich anschaut, was der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) sagt: Etwa eine Million Tier- und Pflanzenarten könnten in wenigen Jahrzehnten aussterben. Dem Expertengremium des WWF zufolge spielen unsere Ernährungssysteme dabei eine wesentliche Rolle. Sie sind für 70 Prozent des Verlustes an biologischer Vielfalt auf dem Land und für 50 Prozent in Flüssen und Seen verantwortlich.