Wir haben das in modernen Gemeinschaften überprüft. Da geht es um Jäger und Sammler, die noch heute harte Nahrung zu sich nehmen und noch viel öfter Kopfbisse haben. Wir haben dann geschaut, wie oft in solchen Gemeinschaften Labiodentale vorkommen. Und was wir gesehen haben ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sammler und Jäger in ihren Sprachen Labiodentale haben, viel geringer ist als man es erwarten würde, wenn es nur Zufall wäre.

Professor Paul Widmer, Universität Zürich