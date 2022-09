Wann wir essen, kann sich offenbar auf unsere Psyche auswirken. Das legt ein Studie aus Großbritannien nahe. Eine Forschungsgruppe des Forscher des Brigham and Women's Hospital hat in einer – allerdings sehr kleinen – Studie mit Freiwilligen, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Bei einem Teil der Probanden wurde der Tagesrhythmus künstlich verschoben, um deren Körper in eine Art Nachtschicht-Modus zu versetzen; in der Kontrollgruppe dagegen nicht. In beiden Gruppen gab es die gleiche Kalorien- und Makronährstoffaufnahme, körperliche Aktivität, Schlafdauer, Lichtverhältnisse und Nachtarbeit.