Als erstes der Mensch und dann irgendwann die KI: Das ist der Grundsatz in der heute vom Deutschen Ethikrat veröffentlichten Stellungnahme Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz . Die müsse der Entfaltung des Menschen dienen und dürfe sie nicht vermindern. "KI-Anwendungen können menschliche Intelligenz, Verantwortung und Bewertung nicht ersetzen", so Julian Nida-Rümelin, der stellvertretende Vorsitzende des Ethikrats.

In seiner Stellungnahme setzt sich der Ethikrat mit vier Anwendungsbereichen auseinander. Für den Medizinbereich richten sich Empfehlungen unter anderem auf die Qualitätssicherung, auf die Vermeidung ärztlicher Kompetenzverluste oder den vollständigen Ersatz der Fachkräfte. Der Einsatz von KI in der schulischen Bildung sollte sich auf Elemente beschränken, die nachweislich die Kompetenzen und sozialen Interaktionen der Lernenden erweitern. In beiden Bereichen müsse ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Privatsphäre gelegt werden.