Staubiger Felder beim Bewirtschaften: Trockenheit durch den Klimawandel macht der Landwirtschaft zu schaffen und die Landwirtschaft teilweise dem Klima. Bildrechte: imago images/blickwinkel

Wie so oft geht es ums Geld. Sehr viel Geld. 387 Milliarden Euro an Subventionen sollen in den nächsten sieben Jahren an die Landwirte fließen. Neu ist, dass ein Teil davon nur an landwirtschaftliche Betriebe gehen soll, die sich an Umweltmaßnahmen – die sogenannten Eco-Schemes halten. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner nannte das im Deutschlandfunk einen Meilenstein: "Es wird darum gehen – und das ist wirklich ein Systemwechsel, wie wir ihn noch nie hatten – dass es für Geldzahlungen aus Brüssel Bedingungen gibt. Und diese Bedingungen sind allgemeinwohlorientiert. Mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz."

Zahlung hängt von Größe der Betriebe ab

Die EU-Landwirtschaftsminister wollen, dass zwanzig Prozent des Budgets an diese Bedingungen gebunden werden, das EU-Parlament ist für dreißig. Beides ist Umweltverbänden nicht genug. Genauso sieht das auch Guy Peer, Ökologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig:

Es ist eine Katastrophe. Guy Peer Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung