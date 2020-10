Wildnis gibt's auch in Europa, wie der Laghi di Fusine in den italienischen Alpen zeigt. Bildrechte: imago images/RolandBarat

Das Gute an den schlechten Nachrichten ist, dass man meistens etwas dazulernt. Und das Gute an den Nachrichten zum Zustand unserer Mutter Erde ist, dass man meistens die Wildnis noch ein bisschen besser kennenlernt. Auch vor der eigenen Haustür. Oder haben Sie schon mal was von einem Vogel gehört, der den putzigen Namen Würgfalke trägt?

Dieses Raubtier kommt zwar vor allem in Zentralasien vor, sein Verbreitungsgebiet reicht aber bis nach Österreich. Und in der frühen Neuzeit zählte sogar mal Deutschland dazu. Aber auch im östlichen Mitteleuropa wird man den größten der Falken heute nur schwer zu Gesicht bekommen (immerhin schaffte es kurz vor der Jahrtausendwende ein Paar in die Sächsische Schweiz). Die Art gilt – nicht nur in Europa – als stark gefährdet. Der Bestand ist seit dem 19. Jahrhundert um neunzig Prozent zurückgegangen. Immerhin: Zurzeit geht es wieder aufwärts mit den Würgfalkenzahlen, ganz langsam. Falls Sie gerne mal einen Würgfalken sehen wollten. Schön, oder? Bildrechte: imago/imagebroker

Die Zukunft dieser Vögel ist trotzdem alles andere als gesichtert, wie die vieler anderer Tierarten auch. Das zeigt der Bericht zum Zustand der Natur in der EU, den die EU-Umweltagentur EUA jetzt herausgegeben hat. "Unsere Bewertung zeigt, dass die Erhaltung der Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Natur und des Wohlergehens der Menschen grundlegende Änderungen in der Art und Weise erfordert, wie wir Lebensmittel erzeugen und konsumieren, Wälder bewirtschaften und nutzen und Städte bauen", mahnt EUA-Exekutivdirektor Hans Bruyninckx.

Virginijus Sinkevičiu, EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei, ergänzt: "Der Bericht zeigt sehr deutlich, dass wir weiterhin Teile unserer natürlichen Lebensgrundlage verlieren. Bis zu 81 Prozent der Lebensräume auf EU-Ebene befinden sich in einem mangelhaften Zustand, wobei Moore, Grünland und Dünenlebensräume sich am meisten verschlechtern." Der Bericht sei der umfassendste Gesundheitscheck der Natur, der in der EU jemals durchgeführt wurde.

Wichtige Erkenntnisse:

Vögel: Weniger als die Hälfte der EU-Vogelarten sind in einem guten Erhaltungszustand, Tendenz sinkend. Der Anteil der Vögel mit mangelhaftem oder schlechtem Erhaltungszustand ist innerhalb von sechs Jahren von 32 auf 39 Prozent gestiegen. Positive Entwicklungen sind bei Vögeln zu beobachten, die in Feuchtgebieten oder am Meer leben.

Gerade bei Grünland- und Dünengebieten ist eine starke Verschlechterung des Zustands zu sehen, den Wäldern geht es aber deutlich besser. Über achtzig Prozent der Lebensräume sind in mangelhaftem oder schlechten Zustand. Meere: Der Erhaltungszustand ist schwierig zu bewerten, weil Daten zu vielen Arten fehlen.

Der Erhaltungszustand ist schwierig zu bewerten, weil Daten zu vielen Arten fehlen. Größte Bedrohung: … sind intensive Landwirtschaft, Zersiedelung, nicht-nachhaltige Forstwirtschaft, aber auch Umweltverschmutzung und übermäßige Jagd und Fischerei. Auch Veränderungen an Gewässern sowie invasive Arten und der Klimawandel tragen zu einer Verschlimmerung bei. Die Aufgabe landwirtschaftlicher Flächen hingegen trägt zur Verbesserung bei.