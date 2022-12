Die rund 4.000 Steinscheiben sind jeweils so groß wie ein Handteller und haben alles, was eine Eule haben muss: zwei riesige frontale Augen, Federbüschel an den Ohren, gemusterte Federn, eine flache Gesichtsscheibe, einen Schnabel und Flügel. Jahrzehntelang blieb ein Rätsel, wozu die vor rund 5.000 Jahren auf der iberischen Halbinsel entstandenen Tafeln genutzt wurden. Viele Forscher vermuteten, sie stellten Götter dar und dienten rituellen Zwecken. Juan Negro und sein Team von der Estación Biológica de Doñana in Sevilla vermuten eine ganz andere Bestimmung: Die Steineulen könnten von Kindern gefertigt und als Spielzeug genutzt worden sein.