Hier kümmert sich Sander Münster derzeit vor allem darum, die ganzen Zeitreisestrippen zussamenzubringen. Künftig wird die TU zusammen mit anderen Partner KI-Techniken entwickeln, also künstliche Intelligenz, durch die ein so großes Datenprojekt erst möglich wird. "Objekte können wiedererkannt werden und unscharfes Wissen, Wissenslücken mithilfe von Vorhersagetechniken, die aus einer Vielzahl von Beständen gespeist wurden, gefüllt werden", so Münster.

Das zeigt: Die Time Machine ist vor allem ein Technikspielplatz, der helfen soll, zukunftsweisende Technologien in Europa zu entwickeln. Denn in Zeiten, in denen KI und Machine Learning in Smartphones und Armbanduhren amerikanischer und asiatischer Hersteller bereits Alltag sind, muss auch Europa im globalen Wettbewerb mithalten können. Das geht natürlich am besten, wenn alle an einem Strang ziehen. Dazu gehören auch Super-Computingzentren wie das ScaDS Dresden/Leipzig, schließlich müssen die immensen Datenmengen auch irgendwie verarbeitet werden. Wie groß die tatsächlich sein werden, ist derzeit noch nicht absehbar.

Fahrplan in den nächsten elf Monaten

In den nächsten elf Monaten soll ein Forschungs-Fahrplan entstehen, eine Roadmap für die Time Machine. Innerhalb der nächsten Jahre wird es vor allem darum gehen, sehr unterschiedliche Datenbestände irgendwie systematisch zusammenzubringen. Wenn aber irgendwann mal alles fertig ist, wird Sander Münster vielleicht zu seinen besten Nutzern gehören: "Ich hab selbst eine starke Beziehung zur Stadtgeschichte, von daher interessiert es mich brennend, wie Orte vor Jahrzehnten ausgesehen haben und sich über die Zeit entwickeln." Gerade in Frankfurt am Main, wo er derzeit unterwegs ist, sei die Time Machine ein ideales Werkzeug, sich die in kurzer Zeit verwandelte Innenstadt anzusehen.