Und in dieser anderen Welt funktioniere alles vergleichsweise leicht, oder aber vergleichsweise schwer. "Wenn ich jetzt Fan von Schalke 04 bin, ist es mir in diesem Jahr extrem schlecht ergangen. Und da kann ich mich dann in solchen Phasen aber auch persönlich total auf die Probe stellen: Wenn ich am Ende des Jahres immer noch dabei bin und mich jetzt auf die zweite Liga freue, dann bin ich wahrhafter Fan, dann habe ich Treue bewiesen, dann habe ich all die Werte bewiesen, die ansonsten oft in unserer Gesellschaft fehlen."

Das Fußballspiel also als eine Art Schauplatz zum Emotionen erleben und ausleben. Da ist was dran, meint auch Bielefeld-Fan Eva-Lotta Bohle. "Natürlich fiebere ich mit der Mannschaft mit. Aber ich bin 90 Minuten lang nicht für das verantwortlich, was da rauskommt. Ich bin nicht die Person, die da 90 Minuten auf dem Platz steht, an 34 Spieltagen in der Saison, sondern da kann ich mal für 90 Minuten meine Verantwortung zu Hause lassen." Vom klassischen Heldennarrativ über einfache Spielregeln bis hin zu frühkindlicher Prägung – es ist also ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, was viele von uns so für den Fußball begeistert.