Pflanzen-Evolution Rosen sind auch nicht besser als Farne

Ob man passionierten Rosenzüchtern verraten sollte, dass ihre edlen Gartenzöglinge zu Urzeiten nur schnöder Seetang waren? Die Wahrheit wär's: "Die ursprünglichsten Vorfahren der heutigen Pflanzen waren im Wasser lebende Grünalgen“, sagt Günter Theißen, Genetiker an der Uni Jena. Nicht so schlimm, denn evolutionär gesehen sind Algen auch nichts Schlechteres als eine Rose. Auch wenn sie damals wie heute weder Blüten noch sonderlich viele MADS-Box-Gene haben.

MADS-Box-bitte-was? Das Kurzwort beschreibt Gene, die kein Rosenzüchter missen wollen würde: Denn sie sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass eine Pflanze Blüten (evtl. sogar schöne) ausbildet. Außerdem sind sie der Forschungsgegenstand von Günter Theißen und Lydia Gramzow. Anhand der MADS-Box-Gene lässt sich nämlich nachvollziehen, wie Pflanzen im Laufe der Jahrmillionen so vielfältig werden konnten.

Mit ihrer Forschung sind sie an einen Mammutprojekt beteiligt: Im Rahmen der One Thousand Plant Transcriptomes Initiative haben 200 Forschende und über 130 Forschungserinrichtungen jetzt die bisher umfassendste Pflanzen-Verwandschaftsanalyse im Fachblatt Nature vorgelegt. Über neun Jahre lang wurden hier die Gene von über tausend Grünalgen, Moosen, Bärlappgewächsen, Farnen, Nacktsamern und Blütenpflanzen analysiert. Daraus entstanden Stammbäume, anhand derer sich z.B. nachvollziehen lässt, wann Pflanzen erstmal in die Höhe wuchsen oder wann sie damit begannen, Blüten und Früchte zu produzieren.