Eine Kiste vollgestopft mit Kabeln, von denen kein Mensch mehr weiß, zu welchem Gerät sie eigentlich einmal gehört haben, hat wohl beinahe jeder Haushalt irgendwo im Keller stehen. Und dann gibt es da noch eine ganze Sammlung alter Mobiltelefone, die Spielekonsole von vor zwanzig Jahren und bestimmt ist da auch noch irgendwo ein alter VHS-Rekorder. Diese Elektronikkleingeräte horten wir Europäer nämlich regelrecht in unseren Haushalten. Und das, obwohl es ja eigentlich Elektroschrott ist. Denn sind wir mal ehrlich: Aus der Kabel-Kiste im Keller wird man wohl nie wieder eins herausfischen.

Millionen Tonnen Rohstoffe in der Schublade

Der weltweite Berg an Elektroschrott wächst den Vereinten Nationen zufolge jedes Jahr um mehr als 50 Millionen Tonnen an – im Jahr 2021 sollen es sogar 57 Millionen Tonnen gewesen sein. Der ganze Müll wiege demnach mehr als die Chinesische Mauer, das schwerste künstliche Bauwerk der Welt.

Europa produziert im weltweiten Vergleich viel sogenannten e-waste. Das Entsorgungsunternehmen Clear It Waste hat auf Grundlage von Zahlen des UN-Programms Global E-Waste Statistics Partnership eine Rangliste erstellt, die zeigt, wie viel Elektroschrott in den Haushalten anfällt. Spitzenreiter ist demnach Norwegen mit 57 Kilogramm pro Haushalt, gefolgt von Großbritannien mit 55 Kilogramm und Irland mit 52,4 Kilogramm. Deutschland liegt auf Platz 16 mit 40,7 Kilogramm Elektroschrott pro Haushalt. Bis 2030 rechnen die Vereinten Nationen damit, dass weltweit jährlich 74 Millionen Tonnen Elektroschrott anfallen werden. Fast eine Verdopplung in nur 16 Jahren, so die Untersuchung der UN University: "Damit ist Elektroschrott der weltweit am schnellsten wachsende Haushaltsabfallstrom, der vor allem durch den höheren Verbrauch elektrischer und elektronischer Geräte, kurze Lebenszyklen und wenige Reparaturmöglichkeiten angetrieben wird."

Wie viel Elektroschrott fällt in den Europäischen Haushalten an? Bildrechte: Clear it Waste Services Ltd

Dabei liegen laut dem Elektroindustrie-Verband ZVEI vor allem kleine Geräte ungenutzt in unseren Haushalten herum. Das beste Beispiel sind wohl Smartphones, die alle paar Jahre durch ein neues Gerät ersetzt werden. Dem Umweltverein PowerShift zufolge lagern in Deutschland rund 125 Millionen Smartphones in den Haushalten, in denen circa drei Tonnen Gold, 30 Tonnen Silber und über tausend Tonnen Kupfer steckten. In Smart-TVs, Waschmaschinen und Kopfhörern stecken bis zu 69 verschiedene Elemente. Im Prinzip, erklärt die Professorin für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der TU Dresden, Christina Dornack, finde sich in unserem Elektroschrott so ziemlich alles, was das Periodensystem hergebe.

Wenn wir eine Mengen-Betrachtung machen, dann sind weit über 90 Prozent Kunststoff und Glas und der Rest sind dann Metalle, die wir zurückgewinnen wollen. Prof. Dr.-Ing. Christina Dornack, Technische Universität Dresden

Allerdings seien die Mengen in den Kleingeräten teils sehr gering. So ein Smartphone zum Beispiel bestehe zum größten Teil aus Kunststoff und Glas. Denn aktuelle Dünnschicht-Technologien sorgten dafür, dass immer nur sehr geringe Mengen verbaut werden müssten. Dennoch sagen Fachleute, dass Edelmetalle wie Gold, Platin und Silber in typischerweise höheren Konzentrationen im Elektroschrott vorkommen als in den Erzen, aus denen man sie gewinne.

Krisen treiben die Preise in die Höhe

Die Recyclingquote beim Elektroschrott muss dringend und schnell steigen, mahnen britische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Royal Society of Chemistry (RSC) jetzt an. Sie sagen ganz klar: Wir sollten den Elektroschrott "abbauen" und nicht die Rohstoffe in der Erde – Urban Mining nennen Fachleute den "Bergbau" in den privaten Haushalten. Die Forschungsgesellschaft bemängelt vor allem, dass der Abbau neuer Edelmetalle für die Herstellung neuer Elektrogeräte nicht nachhaltig sei. Außerdem ist ihr Abbau auch schlecht fürs Klima: Der Bergbau, den wir für all diese Ressourcen brauchen, verursacht etwa ein Zehntel aller weltweiten CO2-Emissionen. Recycelt man dagegen die Rohstoffe aus dem Elektromüll sinken die Emissionen der UN zufolge auf ein Viertel davon.

Was ist Elektroschrott? Die UN-Organisation ITU definiert Elektroschrott als alles, was einen Stecker oder eine Batterie hat: vom Fernseher über Radiowecker, bis hin zu Smartphones, Kühlschränken oder Computern. Der Elektroschrott stammt zumeist aus privaten Haushalten und der Industrie.

Die Forscherinnen und Forscher fordern deshalb in einer neuen Kampagne, dass es jetzt eine globale Anstrengung geben muss, um den Berg an Elektroschrott wieder nutzbar zu machen, anstatt neue Rohstoffe abzubauen. Und es wäre für Europa auch aus finanziellen Gründen in Krisenzeiten von Vorteil, die wertvollen Stoffe, die schon da sind, auch in den Ländern zu behalten. Denn geopolitische Unruhen wie etwa der Krieg in der Ukraine führten zu enormen Preissprüngen – so wie etwa bei Nickel, das ein Schlüsselelement für Batterien von Elektrofahrzeugen sei. Und auch die Corona-Krise hat für Unsicherheiten auf dem Weltmarkt gesorgt, während die Nachfrage weiter gestiegen sei. Der Preis für Lithium sei deshalb in den vergangenen zwei Jahren um fast 500 Prozent gestiegen. Und dann sind die Ressourcen natürlich auch endlich, merkt die RSC an.

Unsere Konsumgewohnheiten im Bereich Technologie sind nach wie vor nicht nachhaltig und setzen uns dem Risiko aus, dass uns die benötigten Rohstoffe ausgehen. Prof. Tom Welton, Royal Society of Chemistry

Die Vorkommen von Elementen wie Gallium, Silber, Indium oder Tantal könnten demnach schon im nächsten Jahrhundert erschöpft sein.

Letzter Ausweg Kreislaufwirtschaft

Für die Dresdner Professorin Dornack liegt die Lösung für das Problem auf der Hand: Wir müssen mehr Elektromüll recyceln – und die wertvollen Rohstoffe aus den alten für unsere neuen Geräte verwenden. "Das ist ja das, was wir als Kreislaufwirtschaft schon seit Jahren propagieren", sagt sie. Man müsse sich unabhängig machen von Rohstoffimporten.

Wir sind gerade in Deutschland ein rohstoffarmes Land, wir müssen fast alles importieren. Und wenn wir nicht von den Weltmarktpreisen und schwankender Verfügbarkeit abhängig sein wollen, dann müssen wir recyceln. Prof. Dr.-Ing. Christina Dornack, Technische Universität Dresden