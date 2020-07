Der Mars hat gerade Hochkonjunktur. Das liegt daran, dass er uns jetzt so nah ist, dass sich Flüge lohnen. Zwei Marsmissionen sind bereits gestartet, die der Vereinigten Arabischen Emirate und die von China. Mars2020 von der NASA wird am 30. Juli mit einer Atlas-V-Rakete von Cape Canaveral aus abheben. Doch eine der wichtigsten Fragen wird vermutlich erst die nächste Mars-Mission beantworten, die von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und dem staatlichen russischen Raumfahrtunternehmen Roskosmos 2022 gestartet wird: Gibt es Leben auf dem Mars – oder besser gesagt, in ihm?

Damit meint Atri Desulforudis audaxviator. Das ist ein Bakterium, das in einer 2,8 km tiefen südafrikanischen Mine gefunden wurde und in der Lage ist, strahleninduzierte Sulfatreduktion (auch Sulfatatmung genannt) für seinen Stoffwechsel zu nutzen. Forscher Atri entwickelt daraus die Theorie, dass es auch unter der Oberfläche des Mars derartiges Leben geben könnte, unterstützt durch kosmische Strahlung, die den Planeten erreicht. Dadurch, so Atri, gebe es im Untergrund eine radiolytische Zone, einen Bereich, wo kosmische Strahlung chemische Reaktionen hervorruft, die organische Aktivitäten ermöglichen.

Der Rosalind Franklin Rover von ESA und Roskosmos. Vorn in der grauen Röhre ist der Bohrer, der bis zu zwei Meter in den Mars vordringen soll. Bildrechte: ESA/ATG medialab

Um das zu beweisen, muss man also in den Mars bohren. Und genau das ermöglicht die Mission ExoMars von ESA und Roskomos. Deren nach der britischen Biochemikerin Rosalind Franklin benannter Rover soll bis zu zwei Meter tief in den Mars vordringen, um nach Spuren von Leben zu suchen. Atri hofft darauf, dass der Rover seine Theorie bestätigt: