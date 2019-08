Geochemikerin Olson und ihr Team sind für ihre Untersuchung ganz ähnlich vorgegangen, um die Exoplaneten mit den besten Bedingungen für Leben zu finden. Sie modellierten die wahrscheinlichen Bedingungen auf verschiedenen Arten von Exoplaneten mithilfe der ROCKE-3D Software des Goddard Institute for Space Studies (GISS) der US-Weltraumorganisation NASA. So konnten sie das Klima und den Lebensraum Ozean auf verschiedenen Planeten simulieren.

Gute Ozeane und noch bessere Ozeane

Wie wären denn die optimalen Bedingungen für Exoplaneten-Ozeane für Leben? Bildrechte: Colourbox.de Aber was unterscheidet Exoplaneten mit besseren Lebensbedingungen von denen mit weniger günstigen? Zunächst fokussierte sich die NASA bei ihrer Suche nach Leben im Universum auf die Planeten in der sogenannten bewohnbaren Zone, auf denen potentiell Wasser vorkommen könnte. Aber das reicht nicht, erläutert Olson. Nicht alle Ozeane aus flüssigem Wasser seien gleich gut geeignet für die Entstehung von Leben: Einige Ozeane müssten aufgrund ihrer globalen Strömungsmuster bessere Lebensräume sein als andere, so Olson.

Das Leben in den Ozeanen auf der Erde ist abhängig von der Aufwärtsströmung, die Nährstoffe aus den dunklen Tiefen des Ozeans in die Teile bringt, die auch die Sonnenstrahlen erreichen und wo es Pflanzen für die Photosytnthese gibt. PhD Stephanie Olson, University of Chicago

In ihrer Arbeit hat das Team um Olsen also auch auf den Exoplaneten nach den Ozeanen gesucht, in denen die besten Bedingungen für reichlich vorhandenes und aktives Leben herrschen: Je mehr Aufwärtsströmung desto mehr Nährstoffversorgung gibt es, was wiederum zu mehr biologischer Aktivität führt, so Olsen. "Das sind die Bedingungen, nach denen wir auf Exoplaneten Ausschau halten müssen."

Bessere Bedingungen als auf der Erde

In ihrer Untersuchung modellierten die Forscher dann eine ganze Reihe möglicher Exoplaneten und derfinierten Bedingungen, die die besten Chancen für blühende Biosphären bringen. Dazu haben sie neben den Strömungen der Ozeane noch andere Aspekte entdeckt: eine höhere atmosphärische Dichte, langsamere Rotation und das Vorhandensein von Kontinenten könnten ebenfalls für bessere Aufwärtsströmungen sorgen. Daraus folgerte das Team auch: Auf der Erde sind die Bedingungen für Leben überhaupt nicht ideal.

Die Erde könnte möglicherweise nicht optimal 'bewohnbar' sein. Leben auf einem anderen Planeten könnte Bedingungen genießen, die noch viel besser sind als bei uns. PhD Stephanie Olson, University of Chicago

Weil wir technisch an unsere Grenzen kommen, dürfte es wohl so sein, dass es außerirdisches Leben mit ziemlicher Sicherheit viel häufiger ist, als wir es nachweisen können, ergänzt Olsen.

Gibt es Exoplaneten mit besseren Lebensbedingungen als auf der Erde? Bildrechte: NASA/JPL-Caltech Das bedeute, dass wir uns bei der Suche nach Leben im Universum auf diejenigen potentiell bewohnbaren Planeten konzentrieren sollten, auf denen die Bedingungen für globale, große Biosphären am günstigsten sind. "Das sind die Planeten, auf denen Leben am einfachsten zu entdecken ist - und wenn wir keines entdecken, dann bedeutet das dort am meisten", ergänzte die Forscherin.



Doch es gibt noch einen Haken an der Sache: Bisher gibt es nämlich noch keine Teleskope, mit denen geeigenete Exoplaneten detektiert und an denen die Hypothese getestet werden könnte. Doch bestenfalls beeinflusse die Arbeit das Design neuer Teleskope, so Olsen weiter, damit zukünftige Technologien dazu geeignet sind, genau diese Bedingungen zu finden: "Jetzt wissen wir, wonach wir suchen müssen, also müsesn wir anfangen zu suchen."