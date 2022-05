Zwar gebe es bei den Affenpocken bestimmte Risikogruppen, die man auch identifizieren müsse, da das Virus für die allgemeine Bevölkerung nicht besonders gefährlich sei, betont Prof. Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI). Allerdings dürften diese Gruppen, etwa homosexuelle Männer, nicht stigmatisiert werden. Dies sei auch wichtig, da sonst in einzelnen Ländern die Berichterstattung dazu unterdrückt werden würde und weniger Information gesammelt werden könnten. Der Epidemiologe hat auch zur Situation in Afrika geforscht und einige Unterschiede entdeckt: So wurden die Affenpocken in Nigeria häufiger von Tieren auf den Menschen übertragen und weniger von Mensch zu Mensch. Auch sei die Sterblichkeit dort deutlich höher, auch weil das Gesundheitssystem schlechter ausgestattet ist und die Impfquoten geringer sind. Daher ließen sich nur bedingt Rückschlüsse auf Europa ziehen.



Bleibt die Frage, was sich gegen eine weitere Ausbreitung der Affenpocken machen lässt. Die Experten betonen dazu unisono, dass eine intensive Kontaktverfolgung auf internationalem Niveau die wichtigste Maßnahme sei. Ansonsten scheint auch die Impfung gegen die (viel gefährlicheren) Menschenpocken einen gewissen Schutz zu bieten – zumindest gegen schwere Verläufe liege er bei ca. 85 Prozent, wie Mirjam Kretzschmar erklärt. Eine breitflächige Impfkampagne wie bei Corona sollte es aber nicht geben, schon allein weil die Pocken-Impfung laut Clemens Wendtner deutlich schlechter verträglich ist. Daher werde auch keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission kommen, sondern immer Einzelfallenscheidungen getroffen, etwa bei Kontaktpersonen von Infizierten, meint Gerard Krause. Mit Tecovirimat gebe es zudem ein Medikament für Patienten mit schweren Verläufen, so Prof. Wendtner.



Wichtig sei letztlich auch, keine übertriebenen Ängste zu schüren. Denn eine Entwicklung wie bei der Corona-Pandemie ist derzeit eben nicht zu befürchten, wie es auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heißt. "Das ist keine Krankheit, die die Öffentlichkeit besorgt machen sollte. Es handelt sich nicht um Covid", sagte die WHO-Expertin Sylvie Briand am Freitag. "Wir haben ein gutes Zeitfenster, die Übertragung nun zu stoppen."