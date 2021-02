"Ordentlich" oder eben Extremwetter, wie es gerade gerne genannt wird. Was uns Menschen dann aber eben wirklich extrem vorkommt, ist für andere Lebewesen überhaupt kein Problem. Wohlgemerkt diejenigen, die dem Wetter ja viel direkter ausgesetzt sind, wie Pflanzen zum Beispiel: "Bei diesem Temperaturanstieg, den wir jetzt vor uns haben, rechne ich nicht mit größeren Problemen. Ich wüsste nicht, warum", sagt Nicolaus von Wirén, Agrarbiologe vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben, Sachsen-Anhalt.

Ob minus 15 oder plus fünf Grad ist den Pflanzen ohnehin egal. Sie befinden sich da noch in einer Art Ruhephase, erklärt von Wirén: "Erst ab vier oder fünf Grad fangen die Pflanzen überhaupt erst wieder an, stoffwechselaktiv zu werden. Dann ist es eigentlich nur noch ein Schritt um zehn Grad und den halte ich im Moment für nicht so entscheidend. Plus 15 Grad ist ohnehin immer noch eine, sage ich mal, unterdurchschnittliche Wachstumstemperatur für die meisten Pflanzenarten bei uns."