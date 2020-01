Staubtrockene Böden, kaum Regen und abgestorbene Wälder: Im vergangenen Sommer ist wohl niemand mehr am Thema Dürre vorbeigekommen. Tatsächlich haben wir zwei besonders extreme Jahre hinter uns, die ihre Spuren hinterlassen haben. Am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig haben sich Wissenschaftler, Praktiker und Politiker zu einer transdisziplinären Konferenz getroffen. Denn klar ist in Anbetracht der fortschreitenden Klimaerwärmung: Das waren nicht die letzten Dürren.

Das trockene Elbufer in Dresden mit der Hofkirche und der Augustusbrücke im Hintergrund. Bildrechte: imago images/Sven Ellger