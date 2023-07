Klimawandel Klimaforscher Rahmsdorf: Inzwischen ständig extreme Hitze über 10 Prozent der Landflächen

Temperaturrekorde am Mittelmeer, in den USA und in China sogar 52,2 Grad Celsius: Der aktuellen extremen Hitze gingen Höchsttemperaturen in den Ozeanen voraus. Klimaforscher Stefan Rahmsdorf erklärt die Hintergründe.