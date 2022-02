Besonders heftige Orkan-Böen dürften Mittwochnacht in jedem Fall die Mittelgebirge treffen – also insbesondere das Erzgebirge, den Thüringer Wald und den Harz mit dem Brocken als besonders exponierten Punkt. Dort können sogar Windstärken bis zu 160 km/h erreicht werden. Doch auch in den Niederungen kann es Friedrich zufolge in der Nacht zum Donnerstag orkanartige Böen und Orkanböen mit bis zu 120 km/h geben.

Die Sturmtiefs bringen auch eine Menge Regen mit, der in den Mittelgebirgen noch zum schmelzenden Schnee hinzukommt. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der Summe mit Abflussmengen bis 50 Liter in 30 Stunden. Das liege noch knapp unter der Unwetterschwelle, so Friedrich.

In Hamburg könnte die Sturmflut etwas größer ausfallen, aber nicht so groß wie 1962. Bildrechte: dpa Besonders große Sorgen macht man sich angesichts der Orkankette im Norden. In Hamburg hat es immerhin vor genau 60 Jahren die schlimmste Sturmflut der Stadtgeschichte gegeben. Doch die Fachleute beruhigen: Die Wettersituation unterscheidet sich zu der von damals. Dennoch erwartet der DWD für Hamburg zunächst die höchsten Wasserstände. Im Elbegebiet soll das Hochwasser demnach Werte erreichen, die eineinhalb bis zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen.

Schnellläufer schwer einzuschätzen

Das Sturmtief Zeynep ist für die Meteorologinnen und Meteorologen nur schwer einzuschätzen. Fakt ist nur, dass es Mitteldeutschland ziemlich sicher in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Hauptwindfeld erreichen wird. Wie stark dieser Sturm dann sein wird, ist offen. Der Grund: Es handelt sich um einen sogenannten Schnellläufer. Das sind Randtiefs, die sich an einem Sturm- oder Orkantief bilden und dann rasant weiterziehen. In der Vergangenheit sind solche Schnellläufer teils zu heftigen Orkanen angewachsen, die schwere Schäden verursacht haben. Im Jahr 1999 hat etwa Schnell-Läufer Lothar ganze Wälder und zahllose Gebäude zerstört. Mehr als 100 Menschen sind in Europa gestorben.

Das Potential dieses Sturms ist tatsächlich außerordentlich. Wir hatten mit Lothar zum Beispiel 1999 ein Extrem. Dieses Tief war auch so ein Schnell-Läufer. Sven Plöger, ARD-Wetterexperte

Doch ob es ähnlich dramatisch wird oder Zeynep etwas schwächer daherkommt, können die Fachleute erst kurz vorhersagen. Grund dafür sei eben die schnelle Entstehung – die Zyklogenese. Die große Frage sei dabei, wann und wo die Rotation beginne. Wettermodelle können das nur schwierig berechnen und zeigen dementsprechend unterschiedliche Verläufe an.

Reisende müssen mit Ausfällen bei der Bahn rechnen. Bildrechte: MDR/Werner G. Lengenfelder In jedem Fall raten die Fachleute dazu, Respekt vor dem extremen Wetter zu zeigen und sich entsprechend zu verhalten. Wer etwa Reisepläne hat, sollte versuchen diese zu verschieben, da es voraussichtlich Einschränkungen im Bahn- und Flugverkehr geben wird. Außerdem sollte man bestenfalls ganz drinnen bleiben oder sich aber fern halten von Bäumen und Wäldern sowie Orten, an denen Gegenstände herumfliegen könnten.

Keine Zunahme von Wintersturm-Wetterlagen

Stürme im Winter sind nicht unüblich – ganz im Gegenteil. Auch wenn manch einer das Gefühl haben mag, dass es diesen Winter besonders stürmisch ist. Hat das vielleicht etwas mit der Klimaveränderung zu tun? Haben die Stürme deshalb womöglich zugenommen? Nein, sagen die Fachleute. Die Daten des DWD zeigten eindeutig, dass es keine große Zunahme von Sturm- und Orkantiefs gegeben hat.

Stürmische Winter sind ganz normal. Bildrechte: dpa Die Wintersturm-Wetterlagen über dem Atlantik zeigten einen ganz leichten Trend nach oben in den vergangenen Jahren, betrachtet man aber einen langen Zeitraum fällt das kaum ins Gewicht. Im 30-Jahre-Vergleich zeigt sich dem DWD zufolge sogar ein Rückgang der Sturmtage an Stationen wie Hannover oder Hamburg. Betrachtet man die Entwicklung seit 1880 zeigt sich, dass Nordwestlagen leicht abgenommen haben, die Westlagen stabil geblieben sind und es nur bei den Südwestlagen eine deutliche Veränderung gegeben hat. Das ist die Wetterlage, die intensive Warmluft nach Europa bringt.