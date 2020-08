Dazu hat nochmal Nico Eisenhauer etwas zu sagen: "Über den Boden ist noch sehr wenig bekannt. Der wird in der Literatur als Black Box bezeichnet, als irgendetwas, wovon wir nicht viel wissen. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie viele Arten wir im Boden haben. Und was wir überhaupt nicht wissen, ist, wie diese Arten miteinander interagieren. Und diese Wechselwirkungen sind die wichtigen Prozesse, die dann Funktionen antreiben wie Kohlenstoffspeicherung, Nährstoffrückführung usw.."

Verantwortlich für Humusbildung

Auch im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner werden Nematoden eingesetzt. Man versprüht die winzigen Würmchen aufgelöst in einer Brühe über die befallenen Eichen. Bildrechte: imago images / biky "Und in dem Projekt ging es vor allem um die Biomassen im Boden, die ja dann wiederum Nahrungsgrundlage für größere Tiere, und Berechnungsgrundlage für Nährstoffkreisläufe und Kohlestoffflüsse, darstellen", bestätigt Nematoden-Expertin Hohberg die Aussage. Denn diese winzigen Tierchen sind an der Humusbildung beteiligt. Ohne Humus wachsen keine Pflanzen und wir haben nichts zu essen. Es ist also wichtig zu versehen, wie sie leben und wie viele es von ihnen gibt. Auch wenn es sein kann, das in einem Jahr eine andere Art entdeckt wird, die noch häufiger vorkommt, da ja die Datenlage noch so lückenhaft ist.

Einfluss auf CO2-Austausch

In der Studie wurde noch ein zweiter Aspekt beleuchtet: der CO2-Austausch vom Boden in die Atmosphäre. Auch da haben die kleinen Tierchen, laut Studie, ein Wörtchen mitzureden, erklärt Hohberg: "Das war überraschend, weil anders als die oberirdisch lebenden Tiergemeinschaften sind tatsächlich die Zahlen am höchsten, nicht etwa am Äquator, wie das bei den oberirdischen Tieren der Fall ist, sondern in subarktischen Gebieten, wie den borealen Wäldern und Tundren Nordamerikas, Skandinaviens und Russlands."

Die meisten leben in der Subarktis

Die meisten Nematoden weltweit leben in den borealen Wäldern der Subarktis wie hier in Nordfinland. Bildrechte: imago/imagebroker Das heißt, Nematoden halten richtig viel Kälte aus. Die Forscher vermuten, dass sie da in einer Art Starre warten, bis es wärmer wird. Mit steigenden Temperaturen legen sie wieder los, fressen Pflanzenteile, verstoffwechseln sie und setzten so CO2 frei. "Und das hat dann wiederum die Konsequenz, dass, wenn jetzt im Klimawandels die subarktischen Böden länger im Jahr nicht gefroren sind, also warm sind, dass dann auch tatsächlich die Abbauraten in diesen Böden steigen und damit auch der CO2-Ausstoß in diesem Boden steigt", erklärt Hohberg.