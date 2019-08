Am meisten in der Gunst der Radkäufer stehen im Übrigen Trekking-Räder (mehr als jeder Dritte kauft eins), gefolgt von E-Bikes (mehr als jeder Vierte). Auch Stadträder (mehr als jeder Fünfte) verkaufen sich ganz gut. Möglicherweise schaffen es die Fahrräder mit Elektrounterstützung auch schon bald an die Spitze. Ihr Umsatz hat sich seit 2009 fast versechsfacht. Im vergangenen Jahr wurden fast …

… 1 Million E-Bikes verkauft.

Fast als Binsenweisheit erscheint es, dass 2018 so viele Menschen wie noch nie zuvor ihr Rad im Internet gekauft haben. Obwohl sich ein Fahrrad per Paket, das auch noch fertig zusammengeschraubt werden muss, gar nicht mal so praktisch anhört. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum der Fachhandel erst einmal nichts zu befürchten hat: Dessen Verkäufe sind in den letzten Jahren stabil geblieben, nur in Bau- und Hypermärkten erwirbt der geneigte Radler sein Fahrgerät nicht mehr so gerne. E-Bikes: Mit künstlichem Rückenwind fährt sich's eben etwas schwungvoller. Bildrechte: dpa

Und wofür brauchen die Deutschen ihr Radl? Die meisten nutzen es für …

… alltägliche Wege (88 Prozent).

Aber fast genau so oft für gemütliche Touren oder als Sportgerät. Gerade einmal ein halbes Prozent der Menschen zwischen 20 und 65 gaben 2017 an, überhaupt kein Fahrrad zu fahren.