11 Eierfakten, die sie bestimmt noch nicht kannten

Im Inneren des Eis, an der stumpfen Seite, befindet sich eine Luftkammer, denn wie jedes andere Lebewesen auch, braucht das Küken Sauerstoff. Die Luft in dieser Blase reicht für die ganzen drei Wochen, in denen das Küken heranwächst tatsächlich aus. Zum einen, weil die Eierschale selbst durchlässig ist und so ein ständiger Luftaustausch stattfinden kann. Zum anderen, weil die Luftblase größer wird, je größer das Küken wird. Aus dem Ei verdampft nämlich allmählich Flüssigkeit und der Luftanteil wird größer. Bildrechte: Colourbox.de