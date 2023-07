Unbelegt: Vitamin-B1-Spray hilft gegen Mücken

Bildrechte: Imago/ Jochen Tack

In den Sozialen Medien wird aktuell immer häufiger behauptet, dass Vitamin B1 gegen Mücken helfen soll. B1 wird auch Thiamin genannt und hat eine zentrale Funktion bei der Energiegewinnung aus Kohlenhydraten und Proteinen. Es kommt natürlich in u.a. Vollkornprodukten oder Hülsenfrüchten vor, als Nahrungsergänzungsmittel ist es in Tabletten, Kapseln und flüssiger Form erhältlich. In Wasser aufgelöst soll es als Spray gegen Stechmücken und Mückenstiche helfen. Thiamin hat durchaus einen sehr charakteristischen Geruch, den der Mensch über den Hautschweiß ausscheidet. Diverse Studien und Untersuchungen der letzten Jahre konnten aber bisher keine Effekte von Vitamin B1 auf die Mückenabwehr feststellen. Das Auswärtige Amt stuft es sogar als „völlig wirkungslos“ ein. Ebenfalls nutzlos gegen Mücken sind demnach auch Knoblauch, Teebaumöl oder Lichtfallen.