✔️ Stimmt: : Ein gebrochenes Herz kann tödlich sein

Ja, das menschliche Herz wird stark von Gefühlen beeinflusst. Dies zeigen zum einen Aussagen wie "Herzklopfen", "Herzschmerz" oder "ein gebrochenes Herz" haben. Aber auch der Körper reagiert: So steigen bei Aufregung Blutdruck und Herzfrequenz und der Herzschlag wird als Klopfen spürbar. Auf Dauer kann (emotionaler) Stress krank machen und es drohen Entzündungen der Herzarterien, Blutgerinnsel oder gar ein Herzinfarkt. Beim Gebrochenen-Herzen-Syndrom beispielsweise ist die linke Herzkammer geschwächt – oft nach traumatischen Erlebnissen wie dem Verlust eines geliebten Menschen. Die Symptome ähneln denen eines Herzinfarkts (Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit und unregelmäßiger Herzschlag). In der akuten Phase ist der "Scheininfarkt" genauso dramatisch wie ein echter und kann unbehandelt durch Herzstillstand zum Tode führen.