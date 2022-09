✔️ Stimmt: Körperhaltung beeinflusst Wirktempo von Tabletten

Bildrechte: Imago/ Panthermedia

Wie bei vielen Dingen in Leben kommt es bei der Tabletteneinnahme auch auf die Haltung an. Je nachdem, ob wir stehen, sitzen oder liegen, kann das entscheidend dafür sein, wie schnell der Körper das Medikament aufnimmt. Bei falscher Haltung kann das etwa eine Stunde länger dauern. Die meisten Tabletten beginnen erst zu wirken, wenn der Magen die Wirkstoffe in den Darm entlässt. Je schneller die Pille am Magenausgang ankommt, desto schneller löst sie sich auf und der Inhalt wird in Richtung Zwölffingerdarm abgegeben. Da die Schwerkraft und die asymmetrische Form unseres Magens entscheidenden Einfluss darauf haben, kommt die Tablette nicht in jeder Haltung gleich schnell an diesen optimalen Platz. Beim Liegen auf der rechten Seite klappt das deutlich am besten: Rund zehn Minuten dauerte es in einer Simulation so, bis sich die Tablette auflöste. Im Stehen dauerte es 23 Minuten und auf der linken Seite liegend bis zu 100 Minuten.