❌ Stimmt nicht: Alkohol: Schnaps ist schädlicher als Bier

Für die Schädlichkeit des Alkohols ist die Menge entscheidend und nicht, in welchem Getränk wir diesen konsumieren. Mengenmäßig trinken wir Deutschen mehr Bier als Schnaps. 2021 lag der Pro-Kopf-Verbrauch hierzulande bei ca. 92 Litern Gerstensaft und rund fünf Litern Spirituosen. Bereits ein 0,3-Liter-Bier hat fast das Doppelte an reinem Alkohol wie ein kleiner Schnaps. Übrigens ist es auch ein Mythos, dass Schnaps gut für die Verdauung sei. Es ist vielmehr so, dass bei Alkoholaufnahme der Verdauungsvorgang langsamer wird. Der Aperitif vor oder der "Kurze" nach dem Essen entspannen die Muskulatur des Magens für kurze Zeit. Dies sorgt für das "positive Gefühl" im Bauch – hemmt jedoch und regt nicht an. Auch wenn Alkohol als Genuss-, Rausch- und Nahrungsmittel eine jahrtausendealte Tradition hat: Weltweit sterben pro Jahr rund drei Millionen Menschen durch dessen Konsum.