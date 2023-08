Unbelegt: Aluminium kann Brustkrebs verursachen

Bildrechte: gettyimages/ Bernd Leitner

Das Leichtmetall Aluminium findet sich fast überall in unserem Alltag: im Trinkwasser, in der Nahrung oder in Kosmetikartikeln. Der Körper braucht eigentlich kein Aluminium und kann es auch nur schwer wieder ausscheiden. Gerade aluminiumhaltige Deos, die besser vor Schweiß schützen sollen, stehen immer wieder in der Kritik. Sie sollen das Brustkrebsrisiko deutlich erhöhen. Tatsächlich gibt es Studien, die einen Zusammenhang herstellen, aber diese sind umstritten und fehlerbehaftet. Vor allem nach strengen Kriterien durchgeführte Studien über einen längeren Zeitraum fehlen bisher noch. Das heißt: Es gibt aktuell keine ausreichenden Belege für ein erhöhtes Brustkrebsrisiko bei der Verwendung von Aluminium-Deos. Die Wissenschaftler*innen können allerdings auch keine Entwarnung geben.