❌ Stimmt nicht: Corona: Antigentests gefährlich für Kinder

Bildrechte: MDR

In Sozialen Medien wurde behauptet, dass Covid-19-Antigentests bedenklich für Kinder seien, da sie Schäden im Erbgut auslösen könnten. Dabei ging es um bestimmte Inhaltsstoffe der Testkits, besonders sogenannte Tenside, die jedoch laut Expert*innen in so geringen Mengen in den Tests enthalten sind, dass sie gesundheitlich unbedenklich sind. Dies bestätigt die Europäische Chemikalienagentur (ECHA), die in der Verwendung der Testkits kein Gesundheitsrisiko für den Menschen sieht. Auch das ebenfalls enthaltene Natriumazid ist zwar eine potenziell giftige Substanz, aber die Konzentration in den Kits laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (GDUV) zu gering für ein mögliches Gesundheitsrisiko. Insgesamt besteht bei regulärer Anwendung keine Gefahr, die Sicherheitshinweise richten sich vor allem an Personen, die berufsbedingt viele solcher Tests durchführen.