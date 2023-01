✔️ Stimmt: Äpfel: positiver Einfluss auf Cholesterinspiegel

Bildrechte: Imago images/ Colourbox/ MDR

Cholesterin ist im Blut an Trägereiweiße (Lipoproteine) gebunden – LDL (Lipoproteine niedriger Dichte) und HDL (Lipoproteine hoher Dichte). LDL transportiert das Cholesterin zu den Körperzellen und Organen und HDL transportiert es von den Zellen zur Leber. LDL ist auch als "schlechtes Cholesterin" bekannt. Ist davon zu viel im Blut, kann es sich in den Gefäßwänden ablagern. Somit gilt: Ist der HDL-Wert hoch und der LDL- Wert niedrig, ist das positiv – umgekehrt besteht ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier kommt der Apfel ins Spiel, denn dieser hat einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Äpfel bestehen zu 85 Prozent aus Wasser, enthalten ca. 30 verschiedene Vitamine, Mineralstoffe, sowie jede Menge Ballaststoffe. Der Ballaststoff Pektin bindet im Darm das LDL und hat so eine senkende Wirkung. Sekundäre Pflanzenstoffe (Polyphenole) wirken sich zudem positiv auf den Blutdruck aus und hemmen Entzündungsreaktionen.