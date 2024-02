✔️ Stimmt: Der Aprilscherz ist mehr als 400 Jahre alt

Bildrechte: Colourbox

Erstmals bezeugt ist die Redensart "in den April schicken" 1618 in Bayern. Der Brauch des Aprilscherzes ist in vielen Kulturen weltweit verbreitet. Wo er seinen Ursprung nimmt, ist nicht bekannt, doch es gibt zahlreiche Theorien darüber. Ein möglicher Ursprung liegt in der Bibel. So soll der 1. April der Geburtstag von Judas Iskariot sein. Der Jünger Judas hat Jesus verraten. Deshalb ist der 1. April für Christen ein Unglückstag, an dem man sich in Acht nehmen sollte. Eine andere Theorie bezieht sich auf die Kalenderreform des französischen Königs Karl IX. Dieser legte 1564 eigenwillig den Neujahrstag vom 1. April auf den 1. Januar. Zum Spaß verschickten einige Menschen weiterhin Einladungen zu Neujahrsfesten am 1. April und verspotteten diejenigen, die darauf hereinfielen. Im 18. Jahrhundert begannen Zeitungen am 1. April gefälschte Nachrichten und Geschichten zu veröffentlichen, um ihre Leser zu unterhalten. Die Tradition hat sich bis heute erhalten.