Unbelegt: Aspartam kann Krebs erregen

Aspartam ist einer von elf Süßstoffen, die in der EU zugelassen sind. Doch Fachleute der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) in Lyon haben die Substanz vor Kurzem als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. In Studien hatten sich begrenzte Hinweise auf einen Zusammenhang mit einer bestimmten Form von Leberkrebs (hepatozelluläres Karzinom) gezeigt. Andere Experten wie Stefan Kabisch, Stoffwechselmediziner an der Berliner Charité, weisen jedoch darauf hin, dass die meisten Studien nicht sauber belegen könnten, ob tatsächlich die Aufnahme von Süßstoff die Krebserkrankung auslöse oder ob umgekehrt etwa Menschen mit einem hohen Krebsrisiko, beispielsweise aufgrund von Übergewicht, mehr Süßstoff zu sich nähmen, um damit Zucker zu ersetzen und abzunehmen. Außerdem müsste man pro Tag neun bis 14 Dosen Softdrinks zu sich nehmen, um den Grenzwert von 40 Milligramm Aspartam pro Kilogramm Körpergewicht zu überschreiten.

