Autounfälle nehmen nach Legalisierung von Cannabis zu. Stimmt das so?

Bildrechte: IMAGO/ Rupert Oberhäuser

Seit März 2020 ist der Verkauf von Cannabis in Kanada legal. In einer aktuellen Studie wurde nun für die Provinz Ontario ausgewertet, wie sich die Unfallstatistik in den vergangenen Jahren verändert hat. Dabei zeigte sich, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen durch cannabisbedingte Verkehrsunfälle von 2010 bis 2021 um 473 Prozent angestiegen war. Im Vergleich dazu war der Anstieg bei alkoholbedingten Unfällen deutlich geringer (9,4 Prozent). Diese liegen in absoluten Zahlen im Untersuchungszeitraum (7.564) aber immer noch weit über den Unfällen mit Cannabiseinfluss (7.564). Die Studienautoren weisen allerdings daraufhin, dass der Zuwachs bei den Unfällen nach der Cannabis-Legalisierung zunächst nur eine zeitliche Korrelation belegt, weitere Studien müssten nun eine mögliche Kausalität erforschen.