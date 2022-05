❌ Stimmt nicht: BioNTech warnt vor eigenem Impfstoff

Bildrechte: Imago/ UIG/ MDR

"Beim [...] Pharmakonzern #Biontech-Pfizer glaubt man nicht einmal selbst an die vielgepriesene Wirksamkeit des eigenen Produktes!" - so lautet ein viel geteilter Tweet der AfD. Als Grundlage für diese Behauptung dient der Geschäftsbericht von BioNTech für das Jahr 2021. Jedoch werden von den 700 Seiten ausschließlich die "Cautionary statement regarding forward-looking statements", also die gesetzlich vorgeschriebenen "Warnhinweise zu Vorhersagen der Geschäftsführung" zitiert. Geschäftsberichte müssen jedwedes Risiko, demnach auch eher Unwahrscheinliches, enthalten. Nur so können sich Anleger*innen ein vollständiges Bild machen. Zur Wirksamkeit selber steht im Bericht: "[...] hohe Schutzwirkung gegen besorgniserregende Varianten, einschließlich Alpha, Beta und Delta". Zudem zeigen laut BioNTech neuere Studien, dass drei Dosen auch vor Omikron schützten.