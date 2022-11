✔️ Stimmt: Wertvolles Blut: Jeder Mensch trägt Gold in sich

Bildrechte: MDR/ Colourbox

Das Blut im menschlichen Körper macht 6-8 Prozent des Körpergewichts aus. Dabei ist es pausenlos in den Blutbahnen unterwegs, die sich wie ein riesiges Straßennetz im ganzen Körper ausbreiten. Alle menschlichen Blutgefäße zusammen sind mehr als 100.000 Kilometer lang. In dieser lebenswichtigen Körperflüssigkeit, die zu 90 Prozent aus Wasser besteht, schwimmen rote Blutkörperchen (Erythrozyten), weiße Blutkörperchen (Leukozyten) und Blutplättchen (Thrombozyten). Und es werden Sauerstoff, Nahrung, Giftstoffe und vieles mehr mit transportiert – so auch Metalle wie Eisen, Kupfer, Zink und Gold. Ja, richtig gelesen: Gold! Durchschnittlich 0,2 mg des Edelmetalls sind im menschlichen Blutkreislauf enthalten. Da Gold in kleinen Mengen in unserer Natur vorkommt, gelangt es so auch in unsere Nahrung und letztendlich in uns Menschen.