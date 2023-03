✔️ Stimmt: Blutegel haben 32 Gehirne

Er ist braun oder schwarz, kann bis zu 15 Zentimeter lang werden und wird zu Therapiezwecken eingesetzt: der Medizinische Blutegel (Hirudo medicinalis). Er ist einer von weltweit rund 600 verschiedenen Blutegel-Arten, hat 32 Körpersegmente, 32 Gehirne, fünf Augenpaare und drei Kiefer mit je 80 Kalkzähnen (Gesamt: 240). Der natürliche Lebensraum der Egel sind Tümpel und Sumpflöcher. Für den therapeutischen Einsatz werden sie aber in speziellen Zuchtbetrieben aufgezogen und könnten bis zu 20 Jahre alt werden. Aus hygienischen Gründen wird ein Blutegel jedoch nur einmal zur medizinischen Anwendung genutzt. Dabei gibt der Egel eine Vielzahl an Wirkstoffen in die Wunde ab (z.B. Hirudin, Calin, Eglin, Bdellin) die das Blut verdünnen und Entzündungen vorbeugen. Die erste Blutmahlzeit am Patienten bzw. an der Patientin ist auch die letzte. Diese Therapie wird u.a. bei Asthma, Arthrose, Bluthochdruck, Gallenblasenentzündung, Gicht, Hämorrhoiden, Krampfadern, Migräne und in der plastischen Chirurgie eingesetzt.