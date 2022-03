✔️ Stimmt: Blutgruppen spielen bei Infektion wichtige Rolle

Studien zeigen, dass die Übertragung von SARS-CoV-2 eng mit der Passfähigkeit der menschlichen Blutgruppen zusammenhängt. Blutgruppen sind kompatibel, wenn das eigene Antigen (also A oder B) vorhanden ist. Blutgruppe 0 ist mit allen anderen Blutgruppen kompatibel, weil sie kein Antigen bestitzt. Infizierte mit der Blutgruppe 0 können das Virus demnach leichter an alle anderen Blutgruppen weitergeben, haben aber ein geringeres Risiko sich zu infizieren. Personen mit Blutgruppe AB haben das größte Risiko sich selbst anzustecken, da sie am wahrscheinlichsten auf kompatible Menschen treffen. Allerdings haben sie das geringste Risiko die Infektion dann weiterzugeben, weil ihre Blutgruppe die seltenste ist. Es zeigte sich, dass das Ansteckungsrisiko von Menschen im gleichen Haushalt mit inkompatiblen Blutgruppen 40 Prozent geringer ist.