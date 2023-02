Unbelegt: Gesünder leben dank Blutgruppen-Diät

Bildrechte: Panther Media/ Olga Sergeeva

Die Blutgruppe eines Menschen wird durch das Vorhandensein von Antigenen (Lipide und Proteine) auf der Membran der roten Blutkörperchen (Erythrozyten) bestimmt: Die vier Gruppen AB, A, B und 0 stehen dabei für die jeweiligen Eiweiße. Die "Blutgruppen-Diät" setzt die Ernährung eines Menschen mit seiner Blutgruppe in Beziehung. Nach diesem Konzept gilt die Blutgruppe 0 als die älteste – aus der "Zeit der Jäger". So sollen Menschen mit dieser Blutgruppe vor allem Fleisch essen. Die Blutgruppe A verlange dagegen vor allem pflanzliche Nahrung. Der Begründer dieser Diät (Naturheilkundler Peter J. D'Adamo) geht davon aus, dass so Unverträglichkeitsreaktionen vermieden würden. Dieser Annahme fehlt es jedoch an wissenschaftlichen Grundlagen. Laut Expert*innen haben die Eiweiße der Blutgruppe nichts mit denen der Nahrung zu tun, zudem werden auch weder Bewegungs- noch Ernährungsgewohnheiten berücksichtigt.