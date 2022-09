❌ Stimmt nicht: Zu wenig Protein im Brot wegen Düngemittelverordnung

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein Bauer hat bei Facebook und Youtube ein Video veröffentlicht, in dem er sich darüber beklagt, dass der Proteingehalt seines aktuell geernteten Weizens bei 8,8 Prozent liege. Damit könne man kein Brot backen, Schuld daran sei die "Politik mit ihren Düngemitteverordnungen". Tatsächlich ist der Proteingehalt aber nur einer von mehreren Faktoren für die Backqualität von Brot, so Friedrich Longin, Professor für Agrarbiologie an der Universität Hohenheim. Prinzipiell könne man auch mit weniger als zwölf Prozent Proteingehalt Brot backen - es lässt sich dann nur nicht so gut verkaufen, weil die nötigen Backtriebmittel bei Kunden verpönt sind. Die neue Düngeverordnung von 2017 könne laut Longin zwar den Proteingehalt beeinflussen. "Aber ein Wert von 8 Prozent kann nicht allein davon kommen. In den vergangenen Jahren, als die Düngeverordnung bereits in Kraft war, lag der Gehalt bei 10 bis 14 Prozent."