Unbelegt: Smartphones können Brustkrebs verursachen

Bildrechte: Imago/ZUMA Press/Science Photo Library

Nach Einschätzung der Internationalen Krebsforschungsagentur (IARC) der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2011 gibt es begrenzte Hinweise auf eine krebserregende Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf den Menschen. Sicherheitshalber stufte die IARC diese Felder als "möglicherweise krebserregend" ein. Studien zu Brustkrebs wurden allerdings gar nicht in die Bewertung einbezogen und die Hinweise konnten in danach initiierten Studien nicht bestätigt werden. Heute gilt als sicher: Weder hochfrequente Felder (wie sie von Smartphones ausgehen) noch niederfrequente Felder (durch Elektrogeräte) sind stark genug, um Atome und Moleküle direkt zu verändern. Elektromagnetische Felder können die Erbinformation in Zellen also nicht derart schädigen, dass Krebs entsteht. Ob es allerdings indirekte Effekte durch die Strahlung gibt, die das Krebsrisiko fördern, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Bislang wurden aber unterhalb der Grenzwerte keine schädlichen Effekte des Mobilfunks nachgewiesen.