✔️ Stimmt: Chlorgeruch durch Urin im Schwimmbad

So manch eine:r spart sich den Weg zur Toilette und pieselt einfach ins Wasser, frei nach dem Motto "Merkt ja niemand". Von wegen! Rund 75 Liter Urin finden sich durchschnittlich in großen 50-Meter- Schwimmbecken. Das kann man sogar ohne Test herausbekommen. Dabei gilt: Je stärker es nach Chlor riecht, desto mehr "Pipi" ist im Wasser. Die Chemikalie, die im Badewasser Keime abtötet, ist nämlich geruchlos. Erst zusammen mit dem Harnstoff entsteht der typische Chlorgeruch. Warmes Wasser scheint die Badenden dabei stärker zu animieren, es einfach mal laufen zu lassen. In einem Jacuzzi fanden Wissenschaftler*innen eine dreimal höhere Konzentration als im dreckigsten Schwimmbad.