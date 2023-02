✔️ Stimmt: Corona: wirksame Antikörper über Muttermilch

Bildrechte: Imago/ MDR

Stillende Mütter, die sich nach der Entbindung gegen das SARS-CoV-2 impfen lassen, geben einen Teil ihrer Antikörper über die Muttermilch an ihre Säuglinge weiter. Forschende konnten diese Antikörper auch in Stuhlproben der Kinder nachweisen und aufzeigen, dass die Abwehrstoffe den Verdauungstrakt überstehen. Zudem waren die Immunglobuline in Zellkulturen weiterhin gegen das Corona-Virus wirksam. Und es zeigte sich ein weiterer interessanter Effekt: In der Muttermilch nahm die Menge der Antikörper zwar im Zeitverlauf ab, allerdings verbesserte sich zugleich ihre Neutralisationsfähigkeit. Es kam also zur Affinitätsreifung der vorhandenen Immunkörper. Die Kinder wurden so mit immer wirksameren Schutzmolekülen versorgt.