✔️ Stimmt: CSI Wald: Bäume verraten wo ein Leiche liegt

Beim Verwesen einer vergrabenen Leiche verändert sich die Nährstoffzusammensetzung im Boden. Vor allem die Stickstoff-Konzentration erhöht sich um ein Vielfaches. Wenn Pflanzen darauf reagieren, kann es zu Veränderungen der Blattfarbe und des Reflexionsvermögens kommen. Allerdings verwesen in der Regel eher Tiere als Menschen in Wäldern. Wissenschaftler*innen suchen nach den Unterschieden und zwar in Form von genannten Metaboliten. Das sind Zwischenprodukte von Stoffwechselprozessen während der Verwesung von Lebewesen. Und die unterscheiden sich dank des menschlichen Lebens- und Ernährungsverhaltens sehr von tierischen Waldbewohnern.