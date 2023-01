❌ Stimmt nicht: Darts ist kein Sport

Bildrechte: Imago images/ Norbert Schmidt

Am 3. Januar 2023 fand das Finale der 30. Darts-WM statt. Während der Meisterschaft hörte und las man Kommentare wie "Darts ist doch kein Sport". Um eine einheitliche Definition von "Sport" zu schaffen, führte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) Kriterien ein. So muss die Ausübung der Sportart eine eigene, sportartbestimmende motorische Aktivität haben. Sie muss Selbstzweck der Betätigung sein und die Sportart muss ethische Werte wie Chancengleichheit, Fairplay oder Unverletzlichkeit der Person einhalten. Diese Vorgaben erfüllt Darts, so dass der DOSB diese Aktivität 1993 offiziell als Sport anerkannt hat.