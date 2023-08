❌ Stimmt nicht: Deutschlands CO2-Anteil beträgt 0,000028 Prozent

Bildrechte: MDR

Zuletzt wurde häufiger die Aussage verbreitet, dass Deutschlands Beitrag zu den weltweiten CO2-Emissionen nur 0,000028 Prozent betrage. Auf der Erdinger Demonstration gegen das Heizungsgesetz Ende Juni gab es etwa ein Transparent mit dieser Zahl. Diese ist aber nicht korrekt, denn der Anteil lag im Jahr 2021 laut Statistischem Bundesamt bei ca. zwei Prozent. Für den geringeren Wert wurden die deutsche CO2-Emissionen in Bezug zur Luft insgesamt gesetzt, was aber laut Umweltbundesamt sinnlos sei, da die Luft besteht ohnehin nur zu einem sehr kleinen Teil aus CO2 bestünde, nämlich zu 0,04 Prozent. Dazu ist auch ein tatsächlicher Anteil von zwei Prozent nicht gering, denn CO2 ist ein Spurengas und auch schon in kleinen Mengen sehr wirksam.