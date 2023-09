Diabetes Typ 2 kann die Gehirnstruktur verändern. Stimmt das so?

Wenn Menschen Diabetes Typ 2 haben, haben sie möglicherweise ein erhöhtes Risiko für kognitive Probleme wie z.B. Konzentrationsprobleme, Vergesslichkeit oder Entscheidungsschwierigkeiten. Forschende der "Michigan University" haben jetzt in einer Studie den Zusammenhang zwischen der Gesundheit des Gehirns und metabolischen Risikofaktoren untersucht. Dafür haben sie 51 Diabetiker*innen mittels MRTs, aber auch Gedächtnis- und Sprachtests untersucht. Dabei kam heraus, dass sich das Kognitionsvermögen von Personen mit Diabetes Typ 2 nicht von dem gesunder Menschen unterscheidet. Aber die Gehirne der Untersuchten wiesen trotzdem Besonderheiten auf - vor allem die äußere Schicht des Großhirns, die so genannte Cortexdecke, war etwas dünner. Die Veränderungen des Gehirns können Indikatoren dafür sein, dass das Gehirn unter einem lange bestehenden Diabetes leidet. Allerdings fehlt es für weitere Schlussfolgerungen an Studien.