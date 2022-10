✔️ Stimmt: Ernährung: Der Mensch nimmt täglich Mengen von DANN und mRNA auf

Bildrechte: Colourbox

In unserer Nahrung stecken Zellen. Die von Tieren und Pflanzen werden als Eukaryoten bezeichnet – Zellen mit echtem Zellkern. Ohne Kern heißen sie Prokaryoten. Dazu zählen unter anderem die Bakterien. Die Erbinformation liegt bei Eukaryoten im Zellkern vor. Bei Prokaryoten fehlt der Zellkern und das Erbgut liegt frei in der Zelle. Unabhängig vom Zelltyp besteht der genetische Code aus einem Doppelstrang von DNA-Molekülen. Auch die Baupläne für Proteine sind dort gespeichert und werden in mRNA umgeschrieben. Wenn wir also Salat, Fleisch, Fisch oder Käse essen, dann auch immer die jeweiligen Erbsubstanzen. Enzyme im menschlichen Magen-Darm-Trakt bauen diese jedoch ab. Fun Fact: Wir verdauen auch täglich Bakterien und Viren nebst DNA.